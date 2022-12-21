2022/12/21 | 14:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء رسول يعلن قتل 5 إرهابيين في تلعفر المركز الخبري الوطني.

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