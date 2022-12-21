وزير العمل يعلن اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الثاني

2022/12/21 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الثاني.وقالت وزارة العمل في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أعلن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر كانون الثاني للعام 2023”.فيما أكدت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي […]

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