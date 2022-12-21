السوداني يوجّه بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي من قطر

2022/12/21 | 14:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي من قطر الى العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان الأخير “وجّه بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان نائب رئيس الوزراء الأسبق … Readmore

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