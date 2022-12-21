الكشف عن PUBG MOBILE STAR CHALLENGE النسخة العربية 2022 بالتعاون مع كنتاكي مع مجموع جوائز بقيمة 50 ألف دولار أمريكي

2022/12/21 | 15:04 - المصدر: ببجي موبايل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفضل فرق الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء الشرق الأوسط تتنافس على مجموع جوائز بقيمة 50 ألف دولار أمريكي في بطولة ببجي موبايل

21 ديسمبر 2022: انطلق PUBG MOBILE Star Challenge النسخة العربية 2022 (PMSC Arabia)بالتعاون مع كنتاكي خلال الذكرى السنوية الرابعة لإصدار نسخة ببجي موبايل باللغة العربية والتي تشمل بعضاً من أفضل فرق الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

سيشهد التحدي تنافس 16 من الفرق المحترفة في المنطقة على مدار أربعة أيام في بطولة ببجي موبايل الافتراضية المليئة بالتشويق والتي ستكون حدثاً آسراً مليئاً بمواهب الرياضات الإلكترونية من منطقة الشرق الأوسط.



وتشمل الفرق المشاركة:

Team Falcons

POWR Esports

One Million

Nigma Galaxy

R8 Esports

Geekay Esports

Titan Gaming

Ooredoo Thunders

Twisted Minds Esports

Road to glory

Skyrocket Esports

KS Team

4K Esports

UMBRA

VGS

ستشارك في 2022 PMSC Arabia بالتعاون مع كنتاكي فرقاً ولاعبين يتنافسون للفوز بمجموعة جوائز بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، تتراوح فيها جوائز الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث من 15 ألف دولار إلى 10 آلاف دولار و5 آلاف دولار على التوالي من ضمن أفضل 16 جائزة.

تعتبر 2022 PMSC Arabia بطولة يجتمع فيها صانعي محتوى الألعاب الإلكترونية مع لاعبي ببجي موبايل المحترفين للتنافس بدءاً من 22 ديسمبر في سلسلة من المباريات التي يتم بثّها على الهواء مباشرة والتي ستكون متاحة للمشاهدة عبر الإنترنت على حسابات PUBG MOBILE وPUBG MOBILE MENA على مواقع التواصل الاجتماعي من الساعة 10:00 مساءً وحتى 1:25 صباحا بتوقيت بغداد وحتى نهاية التحدي بتاريخ 25 ديسمبر,

وتعدّ مباريات ببجي موبايل جزء من النشاطات الترفيهية التي سيقدمها التحدي بالتعاون مع كنتاكي للجمهور في هذا الإصدار الخاص بالذكرى السنوية الرابعة لإطلاق النسخة العربية من ببجي موبايل، حيث سينضم أفضل لاعبي البث المباشر من المنطقة ويعرضون المباريات على شكل بطولات مصغرة.

وستظهر البطولات المصغرة حضور المؤثرين البارزين وقادة الرأي الرئيسيين في مجتمع الألعاب الإلكترونية الذين ستتم دعوتهم للانضمام إلى مباراة استعراضية كل يوم قبل انطلاق البطولة الرئيسية، والذين سيختارون فرقهم الخاصة من مجموعة محترفي الرياضات الإلكترونية المتنافسين في التحدي والذين سيتواجهون بعد ذلك في مباراة إقصاء مباشرة للعبة ببجي موبايل.

PMSC Arabia هو عبارة عن سلسلة تحديات موسمية لأفضل صناع محتوى الألعاب الإلكترونية والفرق المحترفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كان التحدي في السابق عبارة عن بطولة، لكن سيتم تقديم تطور جديد في نسخة 2022، حيث تمت دعوة 11 فريقاً فقط وتم فتح اختيار الفرق الخمسة الأخرى أمام المجتمع للتصويت عليها.

وكان الفائزون الثلاثة الأوائل في الحدث في وقت سابق من هذا العام ضمن النسخة الرمضانية 2022 هم Nigma Galaxy وCryptics وYalla Esports على التوالي.

تتوفر لعبة ببجي موبايل للتنزيل مجاناً عبر App Store وGoogle Play Store.

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نبذة عن PUBG MOBILE

ترتكز لعبة PUBG MOBILE المخصصة للهواتف الجوالة على النسخة الأصلية المعروفة باسم PUBG: BATTLEGROUNDS والتي حققت ظاهرة عالمية واجتاحت عالم التسلية التفاعلية سنة 2017.



تبدأ اللعبة بهبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد.



ويتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات وإلحاق الهزيمة بجميع اللاعبين ضمن ساحة معركة غنية على الصعيدين البصري والتكتيكي تجبر اللاعبين على التوجه إلى منطقة لعب تتقلص مساحتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حسابات PUBG MOBILE الرسمية فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك.

للتواصل الإعلامي:

تسنيم التميمي

المديرة الأولى للعلاقات العامة – تينسنت / لڤل إنفنت

Tasneem@tencent.com

نبذة عن “KFC” دجاج كنتاكي

"دجاج كنتاكي" مؤسسة تابعة لشركة Yum! Brands, Inc. المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز YUM ، وهي علامة مطاعم دجاج عالمية تتمتع بتاريخ غني من النجاحات والابتكارات يمتد لعقود من الزمن.



بدأ ت قصة "دجاج كنتاكي" مع طاهٍ واحد هو الكولونيل هارلاند ساندرز الذي ابتكر وصفة لذيذة قبل أكثر من 75 عاماً واستخدم فيها مجموعة أعشاب وتوابل سرية، وما زلنا اليوم نتّبع وصفته الناجحة مع طهاة لامعين يعدّون دجاجنا الطازج يدوياً في ما يزيد عن 22000 مطعم في أكثر من 135 دولة ومنطقة حول العالم.



وتنتشر مطاعم "دجاج كنتاكي" الـ999 الحاصلة على امتياز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان والكويت والبحرين وعمان وقطر والعراق ومصر والمغرب وتونس) وتركيا وباكستان.

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