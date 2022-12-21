الطيران العراقي يقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في تلعفر (فيديو)

2022/12/21 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

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بتوجيه من السيد القائد العام للقوات

المسلحة، ووفقاً لمعلومات دقيقة من

الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ

صقور الجو الشجعان وطيران الجيش، ضربة

جوية في قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ

ابراهيم

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