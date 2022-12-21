بغداد وانقرة يبحثان أوضاع العراقيين في تركيا

2022/12/21 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق

جابرو والسفير التركي لدى العراق علي

رضا كوناي، اليوم الاربعاء، أوضاع

العراقيين في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "وزير الهجرة والمهجري

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