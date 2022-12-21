تشكيل لجنة حكومية لمعالجة حالات الانتحار داخل مخيمات النازحين

2022/12/21 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم

الأربعاء، عن تشكيل لجنة لمعالجة حالات

الانتحار داخل مخيمات النازحين.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان

جابرو في تصريح تابعته وكالة نون

الخبرية، إنه "تم تشكيل لجنة

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