2022/12/21 | 15:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من عملة الدولار الامريكي، اليوم الاربعاء، لتتجاوز بذلك ولأول مرة الحوالات الخارجية، بمشاركة 32 مصرفاً.

واظهرت نافذة البنك المركزي بيع 126 مليوناً و 67 الفاً و 350 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وذهبت معظم المبيعات ولأول مرة على شكل مبيعات نقدية حيث بلغت 63 مليوناً و70 ألف دولار، فيما ذهبت البقية منها لتعزيز الارصدة في الخارج (حوالات، اعتمادات) وبواقع 62 مليونا و997 الفا و 350 دولار.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 18 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفاً، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 186 شركة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاول مرة.. المبيعات النقدية تتجاوز الحوالات الخارجية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاول مرة.. المبيعات النقدية تتجاوز الحوالات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).