"الأسوأ على الإطلاق".. تعليق مثير للجدل لأخت رونالدو عن مونديال قطر

2022/12/21 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مونديال قطر 2022 بأنه "الأسوأ على الاطلاق"، وتصرفت كذلك بشكل "قاس" مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

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