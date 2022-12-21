2022/12/21 | 15:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x01Mt5r4qmc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الخدمة سيطلق إستمارة التوظيف بعد الانتهاء من بعض الملاحظات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الخدمة سيطلق إستمارة التوظيف بعد الانتهاء من بعض الملاحظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).