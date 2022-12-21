تفكيك شبكة تجارة مخدرات في الأنبار

2022/12/21 | 15:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنفكك الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، شبكة تجارة مخدرات في محافظة الانبار.

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