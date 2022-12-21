الحشد يطيح بشبكة لتجارة المخدرات تقودها امرأة في الأنبار

2022/12/21 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات تقودها امرأة في محافظة الانبار والقاء القبض على 5 متهمين اخرين.وذكرت الهيئة، أنه "نجحت الهيئة التحقيقية والامن الوقائي في المديرية العامة للأمن والانضباط بالتعاون مع اللواء 13 بالحشد ومديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الانبار وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بتواجد أشخاص يرومون ادخال 70 ألف حبة مخدرة الى العراق، من القاء القبض على متهمين اثنين في القائم ومتهم اخر في هيت ومتهمين اثنين اخرين في الرمادي بعملية سريعة وخاطفة استمرت ساعات فقط".واضافت أنه "تكللت العملية بالنجاح من خلال تفكيك شبكة كاملة لتجارة المخدرات تقودها امرأة من خلال إلقاء القبض على خمسة متهمين في المحافظة، وفقا للبيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

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