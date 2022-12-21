علماء أحافير يحلّون لغز

2022/12/21 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقع مكان الراحة الأخير لعشرات الزواحف البحرية الضخمة التي عاشت في عصور ما قبل التاريخ، في ما يُعرف راهنًا بغابة هومبولت تويابه الوطنية في نيفادا.

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