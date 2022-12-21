وزير الهجرة تعلن عودة 179 نازحا إلى مناطق سكناهم الأصلية

2022/12/21 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيفان

فائق جابرو، اليوم الأربعاء، عودة 179

نازحاً إلى مناطق سكناهم الأصلية.

وقالت جابرو، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "تم عودة 179 نازحاً من مركز

الجدعة لإعادة الت

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