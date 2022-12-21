ذهبية جديدة للعراق في البطولة العربية للدراجات

2022/12/21 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نال الدراج العراقي إيهاب عبد الخضر،

اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية

بمنافسات البطولة العربية لفئة

الناشئين للدراجات الهوائية الجارية

حالياً بمدينة الشارقة الإماراتية.

وحصد عبد الخضر، الميدالية

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