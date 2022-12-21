النزاهة: هدر للمال العام وتلاعب بمنفذ ومركز جمرك مندلي

2022/12/21 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن

استخدام موارد وآليات الدولة في مشروع

يُنفَّذُ بأسلوب التنفيذ المُباشـر

بقيمـةٍ تُقدَّرُ بـ (3,5) مليارات دينار،

إضافة إلى حالات هدرٍ للمال العام

وتلاعبٍ في عددٍ م

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