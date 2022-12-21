2022/12/21 | 16:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الاربعاء، عن ضبط 3 حاويات مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”بجهود ومتابعة دقيقة تمكنت مفارز الهيئة من ضبط 3 حاويات بداخلها (مواد كيمياوية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط 3 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء ام قصر المركز الخبري الوطني.

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