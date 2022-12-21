بعد توجيهات السوداني .. التربية تعلن بتشكيل لجنة عليا لتنفيذ البرنامج الحكومي

2022/12/21 | 16:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، الأربعاء، بتشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي المتعلقة بقطاع التربية.وذكرت الوزارة في بيان: انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزير التربية بتشكيل لجنة من داخل الوزارة لمتابعة … Readmore

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