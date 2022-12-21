2022/12/21 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر: الاطار يعيش مرحلة خلافات تحاول بعض الاطراف تجاهلها د سلام الزبيدي - المتحدث باسم ائتلاف النصر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _NwfIfroSd0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر: الاطار يعيش مرحلة خلافات تحاول بعض الاطراف تجاهلها د سلام الزبيدي - المتحدث باسم ائتلاف النصر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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