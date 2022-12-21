بعد أحداث ديالى وكركوك.. السوداني يصدر توجيهات

2022/12/21 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهات جديدة بعد الأحداث الأمنية الأخيرة في محافظتي ديالى وكركوك.

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