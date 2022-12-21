2022/12/21 | 16:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fKJ4XpLUQdI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جاسم الموسوي يستشهد بعمران أربيل وكربلاء | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جاسم الموسوي يستشهد بعمران أربيل وكربلاء | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).