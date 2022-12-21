شح الوقود يضرب غرب الانبار.. ومناشدات لفتح ملف تهريب النفط مجدداً

2022/12/21 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناشد امين عام حزب احرار الفرات، عبدالله عطا الله الجغيفي، اليوم الاربعاء، بشأن أزمة الوقود الحاصلة في محافظة الانبار، مشيرا الى أن شبح الازمة يضرب المدن الغربية من المحافظة ليضعه بمعزل عن الفلوجة والرمادي مركز المحافظة.

وكتب الجغيفي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك تابعتها (بغداد اليوم) عدد الصهاريج التي تصل الى وتحديدا الى 4 محطات بواقع واحد لمدينة الرمادي ومثله الى الفلوجة"، مشيرا الى ان "محطات الوقود التي تصلها الصهاريج هي الرمادي الجديدة والقديمة ومحطة الفردوس المشيدة ومحطة الرحاب في الفلوجة ".

ونوه الى ان " الوقود يصل الى الرمادي والفلوجة فقط وباقي المدن الى جهنم"، مضيفا أن "الوقود يهرب الى الخارج عبر تسهيل التصاريح الامنية من قبل جهات متنفذة".

وحذر الجغيفي، من أزمة مقبلة في المحافظة تكون خاصة بزيت الوقود، فيما لمح الى ضرورة فتح ملف تهريب الوقود لضياع حصة المحافظة.

يذكر ان ملف تهريب الوقود لا يزال مستمرا على الرغم من الحملات التي اطلقت لمكافحة جريمة التهريب حيث اعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن تفكيك العديد من الشبكات والقبض على التورطين بتلك العمليات .

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