اجتماع بين وزيري النفط والإعمار ينتهي باتفاق على تطوير

2022/12/21 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خرج اجتماع عقد بين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ووزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني ، اليوم الاربعاء، بالاتفاق على تأهيل شارع قريب على وزارة النفط .

وذكر بيان لوزارة النفط تلقته (بغداد اليوم) عبد الغني استقبل ريكاني في مقر الوزارة وبحثا المشاريع الخدمية والمدن العصرية والاسكان والطرق والارتقاء بالبنى التحتية ، والتي اكد عليها البرنامج الحكومي، مشيرا الى "تشكيل لجنة مشتركة لبحث واقرار اسس التعاون الثنائي بين الوزارتين والتي ستبدأ اعمالها اعتبار من يوم غد ، اضافة الى الاتفاق على تأهيل احد الشوارع الرئيسية القريبة من الوزارة ".

وتابع ان "من جانبه اشاد وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني بتعاون وزارة النفط مع وزارته لتنفيذ عدد من المشاريع التي تصب في خدمة المواطنين ومنها توسيع التصميم الاساسي لمدينة بغداد ، واقامة عدد من المدن والمجمعات السكنية العصرية ، والطرق السريعة ، والنقل ، والمدن الادارية ، وبيوت واطئة الكلفة ".

ونوه البيان الى انه "يأتي هذا اللقاء في اطار التعاون والتنسيق الثنائي بخصوص ايجاد الحلول المناسبة ، وتجاوز الروتين حول الاراضي التي تقع ضمن مايعرف بالمحرمات النفطية بحسب القوانين والتعليمات".

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