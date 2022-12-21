السوداني يوجه القادة والآمرين بالتواجد الميداني في قواطع العمليات

2022/12/21 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، جميع القادة والآمرين بالتواجد الميداني في قواطع العمليات، مؤكداً أن ما حدث لن يمر من دون أن ينال المرتكبون القصاص.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً ضم السادة؛ رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف صنوف القوات الأمنية"، مبيناً أنه "خُصص الاجتماع لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في محافظتي كركوك وديالى، اللتين شهدتا هجومين ارهابيين أدّيا إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين".وأضاف أن "السوداني استمع إلى إيجاز مفصل عن الحادثين الارهابين، والخطط العسكرية الموضوعة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الخروقات".وشدّد السوداني بحسب البيان "على أن ما حدث لن يمر من دون أن ينال المرتكبون القصاص"، موجهاً "القادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الارهاب، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر داعش الارهابية، وتحدّ من حركتهم".واشار الى أن "السوداني وجه جميع القادة والآمرين بالتواجد الميداني في قواطع العمليات، وأن يكونوا قريبين من الضباط ومنتسبيهم، والعمل على رفع معنوياتهم العسكرية، والوقوف بشكل مباشر على الخطط والتنفيذ الميداني لها".وتابع أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه أيضاً بضرورة التنسيق العالي بين الأجهزة الاستخبارية، والتأهب العالي، والقيام بعمليات نوعية واستباقية ضد العدو أينما تواجد".

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