2022/12/21 | 16:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية ماء الديوانية تنفذ حملة لصيانة وتأهيل مجمع ماء حي الوحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/21 | 16:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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