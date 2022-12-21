2022/12/21 | 16:20 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما هو معروف فيما يرتبط بمساحة الأرض، فإن كندا تعد ثاني أكبر دولة في العالم.ومع ذلك، والغريب أنه رغم هذه المساحات الشاسعة، فكندا تحتل المرتبة 37 فقط من حيث عدد السكان! يبلغ عدد سكان كندا 38526670 نسمة اعتبارًا من عام 2022! اليوم وفي هذا المقال، سنتعرف على عدد سكان اشهر المدن الكندية وربما قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على عدد سكان اشهر المدن الكندية شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على عدد سكان اشهر المدن الكندية) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على عدد سكان اشهر المدن الكندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).