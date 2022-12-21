تنفيذاً لتوجيهات السوداني.. التجارة تطلق مبادرتها لدعم النازحين في المخيمات

2022/12/21 | 16:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرتها لدعم النازحين في المخيمات عن طريق تقديم مساعدات غذائية وعينية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وذكرت الوزارة، في بيان ، أنه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لدعم الفئات الضعيفة والهشة وإيلاء النازحين أهمية قصوى وبرعاية وزير التجارة، تم إطلاق مبادرة الوزارة لترجمة تلك التوجهات بتقديم مساعدات غذائية وعينية وبالتعاون مع القطاع الخاص”.

وأضاف البيان، أن “المساعدات ستوزع على مخيمات النازحين في محافظة نينوى (الخازو وحسن شام وايسان ويوتو ومام رشان )، واعتباراً من اليوم الأربعاء”.

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