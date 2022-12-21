نهب للمال العام في ديالى بنحو أربعة مليار دينار

2022/12/21 | 16:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، 21 كانون الاول، 2022، عن استخدام...

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