فيديو يكشف رد فعل مبابي على هدفي الأرجنتين بين شوطي نهائي المونديال

2022/12/21 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لقطات فيديو ما دار في غرفة ملابس المنتخب الفرنسي بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم في قطر عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخر "الديوك" بهدفين نظيفين.

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