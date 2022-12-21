وزارة البيئة تشرع عملياً في تطبيق البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع البيئي

2022/12/21 | 16:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة البيئة، الشروع بشكل عملي في تطبيق البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع البيئي.وقال وزير البيئة نزار ئاميدي ان”الوزارة تأخذ دورها الرقابي والتوعوي المطلوب تماشيا مع التحديات البيئية الصعبة اضافة لمهامها في رسم السياسات الستراتيجية لمجمل المشاكل البيئية بالتنسيق مع … Readmore

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