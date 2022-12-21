السوداني يوجه القادة العسكريين بإجراء تقييم شامل للخطط والتواجد الميداني في قواطع العمليات

2022/12/21 | 16:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توجيهات للقادة الأمنيين على خلفية الأحداث الأخيرة في ديالى وكركوك.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد … Readmore

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