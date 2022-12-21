السوداني يصدر توجيهات للقادة الأمنيين على خلفية الأحداث الأخيرة في ديالى وكركوك

2022/12/21 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم الأربعاء، توجيهات للقادة

الأمنيين على خلفية الأحداث الأخيرة في

ديالى وكركوك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "ر

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