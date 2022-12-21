خلال اشهر العام (2022).. مضيف العتبة الحسينية المقدسة يقدم (9) ملايين وجبة طعام (فيديو)

2022/12/21 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

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واحداً، مضيف اقترن اسمه بالإمام

الحسين (عليه السلام) فصار عنوانا للكرم

والضيافة يقصده الملايين سنويا من

العراقيين والعرب والأجانب، يطعم

وفوداً ومسؤولين وزائرين من ا

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