بوتين: الاستعداد النووي وصل الى 91 بالمئة

2022/12/21 | 16:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء 12/21/2022، إن تجهيز القوات النووية...

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