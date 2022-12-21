لجنة نيابية تعلن أبرز مضامين الموازنة لتطوير قطاع النقل

2022/12/21 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوصت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، الأربعاء، بتخصيص موازنتين للربط السككي والبنى التحتية لميناء الفاو، فيما شددت على ضرورة تشكيل شركة اتصالات وطنية حكومية.

وقالت رئيس اللجنة زهرة البجاري، إن "أهم النقاط التي طرحتها اللجنة ضمن موازنة 2023 هي الاهتمام بالسكك الحديد، وإدخال موازنة خاصة للربط السككي، إضافة إلى موضوع المترو في بغداد والبصرة بوصفه من الأمور المهمة التي تقلل الزحامات المرورية الحاصلة في تلك المحافظات".

وتابعت "كما طرحت اللجنة مشروع ميناء الفاو الكبير، حيث وصل المشروع للبنى التحتية للميناء، لذلك يجب أن تكون هنالك موازنة خاصة لأنشاء البنى التحتية كي لا يتأخر المشروع".

وأشارت إلى أن "اللجنة طرحت أيضا تشكيل شركة اتصالات وطنية حكومية تدعم وتنافس الشركات العاملة في الاتصالات، مما ستخدم طبقة كبيرة من المواطنين، كونها ستفتح باب المنافسة من خلال العروض الكثيرة"، داعية "وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات إلى تهيئة البنى التحتية لهذا المشروع، ضمن موازنة 2023".

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