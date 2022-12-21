النفط يرتفع وخام برنت يقترب من 82 دولاراً للبرميل

2022/12/21 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مقتربة من 82 دولاراً للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة من خام برنت 81.82 دولاراً للبرميل مرتفعة بأكثر من 2.3%.

وسجل الخام الأميركي 77.77 دولاراً للبرميل مرتفعاً بنسبة 2.11%.

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