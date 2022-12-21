بعد مخاوف من ردات فعل.. الجيش يستلم

2022/12/21 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن الجيش استلم مهمة أمن قرية البو بالي شمال ديالى بعد يومين على مجزرة وحشية، في سياق الخوف من ردات الفعل بعد ان قام الحشد الشعبي بحماية القرية لتطويق الأزمة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ملف أمن قرية البو بالي في قاطع شمال ديالى بات على عاتق قوات الجيش التي انتشرت في محاور متعددة"، مؤكدا بأن "استلام المهمة جاء بناءً على أوامر عليا من بغداد وعلى نحو عاجل".

واضاف، أن "القرية وبعد مجزرة اول امس جرى حمايتها بشكل مباشر من قبل تشكيلات الحشد الشعبي على نحو استباقي لتطويق الازمة ومنع حصول اي ردات فعل"، لافتاً إلى أن "الجيش بدأ بعدها بالانتشار ومسك الارض ليتولى حاليا زمام الامور في كل المحاور تقريبا".

واشار إلى أن "الانتشار يأتي كاجراء مؤقت ريثما تكتمل خطة الاطواق الامنية المتعددة لتأمين محيط القرية من خلال نقاط ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الاهالي".

وشهدت قرية البو بالي في قضاء الخالص قبل ايام مجزرة راح ضحيتها 6 أشخاص واصابة 8 اخرين في هجوم نسب إلى تنظيم داعش الارهابي.

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