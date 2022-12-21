ماذا تعرف عن عملة الأرجنتين؟ وما حقيقة وضع صورة “ميسي” على إحدى فئاتها؟

2022/12/21 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعية في الآونة الأخيرة، صورة من عملة الأرجنتين عليها صورة ليونيل ميسي، وادعت أنَّ الحكومة الأرجنتينية،أصدرتها بمناسبة تتويج منتخب التانغو، ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر.

وعلى الرغم من أنّ الصور تبدو حقيقية، إلا أنه لا شيء رسمياً حتى الآن، سواء من قبل الحكومة الأرجنتينية، أم من البنك المركزي المسؤولعن إصدار العملات في البلاد.

العملة التي انتشرت صورتها هي من فئة 1000 بيزو أرجنتيني، والتي تعتبر أعلى فئة من بين فئات العملة في البلاد، واحتوت على صورةالنجم ميسي في الوجه الأمامي وهو ينظر إلى الأمام، بينما يتوسط شعار "شمس الأرجنتين" العملة.

وفي الوجه الخلفي، صورة للمنتخب بأكمله، يتوسطه ميسي أثناء رفع كأس العالم.

في حين تداولت صورة أخرى كلمة "قطر 2022" أسفل رقم "1000"، وأعلى اسم "ليونيل ميسي" الموجود على يمين الورقة النقدية.

ما هي عملة الأرجنتين؟ وما فئاتها؟ وما الصور الموجودة عليها؟

بحسب البنك المركزي الأرجنتيني "Banco Central de la República Argentina"، فإنّ لعملة البيزو 6 فئات ورقية، هي: (20، 50،100، 200، 500، 1000)، ويرمز إليها بنفس رمز الدولار الأمريكي $، ولكن لتمييز الفرق بينهما يتم وضع عمود آخر في الرمز.

في حين أنّ سعر صرف الدولار في الأرجنتين يختلف اختلافاً كبيراً ما بين البنك المركزي وبين "السوق السوداء"، والتي يسمى الدولار فيها"دولاراً أزرق".

ووفقاً لأسعار يوم الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول، 2022، فكل دولار أمريكي يساوي نحو 181 بيزو أرجنتيني في سعر البنك المركزي.

بينما يبلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء نحو 326 بيزو، مع العلم أنّ الأسعار تتغير بشكل مستمر حتى خلال اليوم نفسه.

وتتميز العملة الورقية الأرجنتينية بأنها تحتوي على تخطيط عمودي على الجبهة، على عكس بقية دول العالم، بحيث وُضعت صور لحيواناتأرجنتينية شهيرة، في محاولة لزيادة وعي الناس حول الحفاظ على البيئة.

عملة 20 بيزو أرجنتيني

تحتوي على صورة "الغَوْنَاق"، وهو حيوان بري من فصيلة الجمليات يعيش في أمريكا الجنوبية، ويعتبر صنفاً فرعياً من حيوان اللاما.

عملة 50 بيزو أرجنتيني

تحتوي على صورة "كندور الأنديز"، وهو نوع من طيور قارة أمريكا الجنوبية، وينتمي إلى فصيلة نسور العالم الجديد، وهو يعد أكبر الطيورفي العالم على الإطلاق من حيث المسافة بين طرفي الجناحين البالغة تقريباً 3.2 متر.

عملة 100 بيزو أرجنتيني

تحتوي على صورة "آيل الأنديز"، وهو نوع من الأيائل المتوطنة في أمريكا الجنوبية.

عملة 200 بيزو أرجنتيني

تحتوي على صورة "الحوت الصائب الجنوبي"، الذي ينتشر في المناطق الجنوبية من النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

عملة 500 بيزو أرجنتيني

تحتوي على صورة "اليغور"، هو أحد السنوريات الكبرى المنتمية لجنس النمور، والممثل الوحيد لهذا الجنس في الأمريكتين، ويُعتبر اليغورثالث أكبر السنوريات بعد الببر والأسد، وهو أضخمها في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

عملة 1000 بيزو أرجنتيني

تحتوي على صورة "الفرنار"، وهو جنس من الطيور يتبع الفصيلة الفرنارية من رتبة العصفوريات والشهير جداً في الأرجنتين.

هي ليست المرة الأولى في تاريخ الأرجنتين

مناقشة موضوع وضع صورة ليونيل ميسي على عملة ورقية ليس الأول من نوعه في تاريخ الأرجنتين، إذ نوقش هذا الأمر عدّة مرات سابقاً،آخرها كان في عام 2020، عندما اقترح عضو في مجلس الشيوخ الأرجنتيني السيناتور نورما دورانجو وضع صورة الراحل دييغو مارادوناعلى الأوراق النقدية الجديدة بعد أسبوعين من رحيله، وتحديداً على عملة "1000" بيزو.

وتداولت الصور حينها، صورة للنجم الأرجنتيني مارادونا على الوجه الأمامي، أما على الوجه الخلفي فصورة لهدفه الشهير أمام إنجلترا فينصف نهائي مونديال 1986.

كما اقترح السيناتور أيضاً أن توضع صورة مارادونا على طوابع تذكارية، لكنّ الأمر لم يطبق حتى الآن.

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