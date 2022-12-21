سعر صرف الدولار في لبنان يسجل أعلى مستوياته

2022/12/21 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

واصلت الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الدولار الواحد في السوق السوداء إلى 46 ألف ليرة لبنانية.

وحسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية) صباح اليوم، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 46000 ليرة لبنانية للشراء، و46100 ليرة للبيع.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%، فيما ارتفع التضخم بنسبة 100%.

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