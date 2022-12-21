النفط يرتفع بأكثر من 2% ويقترب من 82 دولاراً للبرميل

2022/12/21 | 17:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مقتربة من 82 دولاراً للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة من خام برنت 81.82 دولاراً للبرميل مرتفعة بأكثر من 2.3%.وسجل الخام الأميركي 77.77 دولاراً للبرميل مرتفعاً بنسبة 2.11%.

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