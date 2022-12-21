2022/12/21 | 17:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pS7_-XnZmYA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد علي الحكيم: السوداني مكبل داخليا من قبل الاحزاب السياسية وخارجيا من الدول الاقليمية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد علي الحكيم: السوداني مكبل داخليا من قبل الاحزاب السياسية وخارجيا من الدول الاقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).