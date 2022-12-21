الحكم على إمام أوغلو يزيد الغموض بشأن

2022/12/21 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى الأشهر الماضية من العام 2022 لم تحسم أحزاب المعارضة التركية اسم "منافسها" في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، وبينما بقي زعمائها ضمن "دائرة الحيرة" تعزز هذا الحال على نحو أكبر، بالحكم القضائي الصادر بحق عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو الذي تردد اسمه في قائمة المرشحين المحتملين لخوض المنصب.

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