2022/12/21 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن إزالة 700 عبوة وصاروخ نوع “جهنم” في سهل نينوى.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “قوة مشتركة من اللواء 30 وفوج المهمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من بينها صاروخ “جهنم”..



الحشد الشعبي يُزيل 700 عبوة بسهل نينوى المركز الخبري الوطني.

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