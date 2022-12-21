2022/12/21 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تابع المدير العام لبلدية الشعب جعفر بشار عبيد ، اليوم الاربعاء، سير اعمال التطوير بمنطقة حي المصطفى شرقي بغداد.وقالت البلدية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” المدير العام لبلدية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتنسيق مع الجهد الحكومي..



بلدية الشعب تواصل اعمالها بـ”حي المصطفى”(صور) المركز الخبري الوطني.

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