2022/12/21 | 17:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد الأنظمة الغذائيّة المخصّصة الأفق التالي في مجال علم التغذية، وسيلعب الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسًا في معرفة ما يجب أن يأكله كل شخص، وما يفترض تجنبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سئمت التفكير بما عليك تناوله؟ الذكاء الاصطناعي وُجد لابتكار حمية مثالية لك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سئمت التفكير بما عليك تناوله؟ الذكاء الاصطناعي وُجد لابتكار حمية مثالية لك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).