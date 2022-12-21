وزير الاعمار: لجنة مشتركة مع وزارة النفط لدعم مشروع توسعة وتطوير العاصمة

2022/12/21 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زار وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، على راس فريق هندسي وفني، اليوم الاربعاء، مبنى وزارة النفط، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، بحضور عدد من مديري الدوائر و الفرق الهندسية والفنية للوزارتين.واكد الوزير في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تم تشكيل لجنة مشتركة […]

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