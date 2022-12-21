رسائل لـ10 دول بشأنه.. الكشف عن مكان تواجد

2022/12/21 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، اليوم الاربعاء، عن مكان وجود المتهم الاول بسرقة القرن نور زهير، والاموال المتبقية التي من المفترض استردادها.

وقال عودة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نور زهير المتهم الأول بسرقة القرن لايزال في العراق تحت أعين السلطة الامنية والقضائية ولاصحة لسفره خارج البلاد"، لافتاً إلى أن "الدولة وضعت يدها على جميع املاكه حاليا".

واضاف، أن "اللجنة المعنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بعثت رسالة موحدة لاكثر من 10 دول لمعرفة اذا ما كانت هناك املاك للمتهم بسرقة القرن"، لافتاً إلى أن "دفعة ثالثة من اموال التأمينات ستعود الى خزينة الدولة قريبا جدا".

واشار الى ان "هناك تطورات حيال سرقة القرن سيتم كشفها قريباً بعد كشف المزيد من التفاصيل من خلال التحقيقات الاخيرة".

وفي 11 كانون الاول الجاري، أعلنت الحكومة العراقية استرداد دفعة ثانية من أموال الأمانات الضريبية المسروقة من مصرف الرافدين بمبلغ قدره 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي، وذلك بعد دفعة أولى قدرها 182 مليار دينار، ليكون مجموع ما تم استرداده حتى الان اكثر من 317 مليار دينار، من اصل 3.7 تريليون دينار، أي أن الدفعتين التي تم استردادهما يعادلان 8.5% من مجمل الاموال المسروقة من حساب الامانات الضريبية.

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