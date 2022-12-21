السفيرة الامريكية في بغداد تغرد بشأن الهجمات الإرهابية

2022/12/21 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

علقت السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الأربعاء، على الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت القوات الأمنية.

وقالت رومانوسكي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) "تعازينا إلى أهالي رجال الشرطة والذين فقدوا حياتهم دفاعا عن وطنهم، وامنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت أن "الحرب ضد إرهابي تنظيم داعش لم تنته ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمته الدائمة".

هذا وشن تنظيم داعش عمليات إرهابية استهدف القوات الأمنية في محافظتي كركوك وديالى، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

أدناه نص التغريدة:

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