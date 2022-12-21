2022/12/21 | 17:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجمات الإرهابية بالقرب من كركوك...

ظهرت المقالة مجلس الأمن الدولي: ضرورة محاسبة مرتكبي الهجمات الإرهابية في كركوك أولاً على المسلة.

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