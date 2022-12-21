روماونسكي تُعزي “ذوي الشهداء” وتُدين هجمات ديالى وكركوك

2022/12/21 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعربت السفيرة الأميركية في بغداد، الينا روماونسكي، اليوم الأربعاء، عن تعازيها الى ذوي شهداء الهجومين الإرهابيين اللذان نفذهما تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي كركوك وديالى.وقالت روماونسكي في تغريدة اطلع عليها […]

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